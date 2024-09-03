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Власти Буркина-Фасо отказывают дипломатам из Франции в выдаче виз

Власти Буркина-Фасо отказывают дипломатам из Франции в выдаче виз Французские дипломаты сталкиваются с отказом в выдаче виз со стороны властей Буркина-Фасо на фоне общей напряженности в отношениях Франции и Альянса государств Сахеля, куда входят Мали, Нигер и Буркина-Фасо.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 15:49
Власти Буркина-Фасо отказывают дипломатам из Франции в выдаче виз

Французские дипломаты сталкиваются с отказом в выдаче виз со стороны властей Буркина-Фасо на фоне общей напряженности в отношениях Франции и Альянса государств Сахеля, куда входят Мали, Нигер и Буркина-Фасо.

Как передает Report, об этом пишет издание Jeune Afrique со ссылкой на неназванный источник.

"Некоторые французские дипломаты... сталкиваются с отказом властей Буркина-Фасо выдавать им визы... Без разрешения на въезд новый глава французской школы застрял во Франции и однозначно пропустит начало учебного года. То же самое происходит с некоторыми жандармами, которые должны были быть отправлены в Буркина-Фасо для обеспечения безопасности поверенного в делах", - говорится в статье.

Издание также отмечает, что французским дипломатам становится все сложнее получить доступ на территорию посольства. Более того, сторонники лидера страны Ибрагима Траоре потребовали переноса посольства Франции из-за его близкого расположения к резиденции президента, которое по их мнению, является угрозой для властей страны.

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Версия на английском языке Burkina Faso authorities refuse to issue visas to French diplomats

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