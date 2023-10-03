Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом

Власти Великобритании намерены рассмотреть возможность аренды тюремного пространства за границей на фоне нехватки мест в британских тюрьмах.

Власти Великобритании намерены рассмотреть возможность аренды тюремного пространства за границей на фоне нехватки мест в британских тюрьмах.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр юстиции страны Алекс Чок, выступая на ежегодном съезде Консервативной партии.

Ранее глава ассоциации надзирателей тюрем Андреа Олбатт сообщила, что число свободных мест в британских тюрьмах приближается к критически низкой отметке и может закончиться в ближайшие недели.

"Мы расширяем и переоборудуем существующие тюрьмы и нанимаем тысячи сотрудников, и я могу сказать вам сегодня, что мы также намерены рассмотреть норвежский пример и изучить возможность аренды (тюрем) за рубежом", - заявил он

По словам министра, Великобритания проводит "крупнейшую программу по расширению тюрем с Викторианской эпохи".