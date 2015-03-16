Власти Бразилии обещают принять меры против коррупции

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Бразильское правительство пообещало принять дополнительные меры для борьбы с коррупцией после серии массовых протестов, прошедших по всей стране в воскресенье.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что как заявил на пресс-конференции министр юстиции Бразилии Жозе Эдуардо Кардозо, желание побороть коррупцию и безнаказанность объединяет всех бразильцев, а протесты лишь указывают на то, что в стране царит демократия.

По словам Кардозо, в стране также необходимо провести политическую реформу и прекратить практику финансирования избирательных кампаний частными фирмами.

Ранее в воскресенье более миллиона бразильцев присоединились к демонстрациям в Рио-де-Жанейро и других городах с требованиями импичмента президента Дилмы Руссефф.

Демонстранты убеждены в том, что президент страны была замешана в громком коррупционном скандале, вспыхнувшем недавно в крупнейшей компании Бразилии Petrobras.