© Courtesy İmage

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Власти Бахрейна сообщили, что им удалось раскрыть террористическую ячейку из 14 человек, которая планировала осуществить нападения на высокопоставленных лиц в стране.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Рейтер.

Как сообщает агентство, члены ячейки также могли быть связаны с подрывом автобуса, перевозившего полицейских в конце февраля, когда пострадали пять правоохранителей.

Бахрейнское новостное агентство (BNA) со ссылкой на заявление МВД страны сообщило, что члены группировки находились под контролем двух граждан Бахрейна, перебравшихся в Иран, один из которых был объявлен США "международным террористом".

По данным агентства, шестеро задержанных членов ячейки прошли военную подготовку в лагерях под контролем иранских элитных подразделений – Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Еще пять человек получили подготовку со стороны ячейки движения "Хезболлах" в Ираке, остальные прошли подготовку в Бахрейне.