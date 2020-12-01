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Власти штата Аризона подтвердили победу Байдена

Власти штата Аризона подтвердили победу Байдена Власти Аризоны (11 голосов выборщиков) в понедельник утвердили результаты голосования на выборах президента США в этом штате, подтвердившие победу демократа Джозефа Байдена.
Другие страны
1 декабря 2020 г. 02:10
Власти штата Аризона подтвердили победу Байдена
Джозеф Байден

Власти Аризоны (11 голосов выборщиков) утвердили результаты голосования на выборах президента США в этом штате, подтвердившие победу демократа Джозефа Байдена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявила вице-губернатор штата Кэти Хоббс (демократ) во время церемонии утверждения итогов, трансляция которой велась на ее странице в Facebook.

Подписи под документами поставили она и губернатор Даг Дьюси (республиканец). "Мы подводим черту под официальным подсчетом голосов на всеобщих выборах, состоявшихся 3 ноября. Я хочу еще раз поблагодарить избирателей Аризоны за их участие в работе наших демократических институтов и за участие в голосовании", - отметила Хоббс.

Согласно информации, размещенной на сайте вице-губернатора, в Аризоне зарегистрировано более 4,2 млн избирателей, было подано свыше 3,4 млн бюллетеней. По итогам обработки 100% бюллетеней Байден набрал в этом штате 49,36% голосов избирателей, а республиканец Дональд Трамп - 49,06% голосов. Разница между двумя кандидатами составила 10 457 голосов.

В последние десятилетия жители штата почти всегда поддерживали кандидатов в президенты из числа республиканцев. Последним исключением стали выборы 1996 года, когда в Аризоне проголосовали за демократа Билла Клинтона.

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Версия на азербайджанском языке Arizona ştatı Co Baydenin qələbə qazandığını elan edib

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