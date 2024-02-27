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Власти Аргентины запретят гендерно-нейтральный язык в документах

Власти Аргентины запретят гендерно-нейтральный язык в документах Правительство Аргентины намерено запретить использование гендерно-нейтрального языка в официальных документах.
Другие страны
27 февраля 2024 г. 21:23
Власти Аргентины запретят гендерно-нейтральный язык в документах

Правительство Аргентины намерено запретить использование гендерно-нейтрального языка в официальных документах.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель администрации главы государства Мануэль Адорни.

"По указанию Хавьера Милея будут предприняты действия для запрета инклюзивного языка во всех государственных органах", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Адорни, в частности, в документах будет запрещено использовать вместо зафиксированной в словаре буквы "o" знаки "X", "@" и "e", применяемые, в том числе для обозначения людей, считающих себя небинарными персонами.

Кроме того, власти намерены бороться с "лишним использованием женского рода". По закрепленным Королевской академией испанского языка правилам, существительные в мужском роде и множественном числе включают в себя обозначение женщин.

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