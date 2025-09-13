Власти Аргентины рассматривают возможность отправки военных в Украину

Власти Аргентины готовы рассмотреть вопрос отправки военного контингента в Украину.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил посол южноамериканской страны в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра.

"Такие темы обсуждаются на высоком политическом уровне, но, если аргентинские вооруженные силы потребуются для обеспечения безопасности в Украине, президент, несомненно, будет готов рассмотреть такую возможность", - сказал он.

Дипломат отметил, что Аргентина неоднократно участвовала в миротворческих миссиях ООН, и эту возможность также можно обсудить в контексте нынешнего российско-украинского конфликта. "Я лично не обсуждал этот вопрос со своим правительством, но считаю, что в процесс урегулирования должна быть вовлечена ООН, в том числе в вопросе предоставления гарантий безопасности", - добавил Виейра.

По словам посла, президент республики Хавьер Милей хочет, чтобы в регионе был мир и чтобы противоречия разрешились без применения силы. "Как говорит президент [США Дональд] Трамп, бизнес может развиваться только в условиях мира. И именно поэтому мы в Аргентине хотим, чтобы (президент РФ Владимир) Путин и (президент Украины Владимир) Зеленский пришли к взаимопониманию и устойчивому миру", - заключил дипломат.