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Власти Аргентины запретят гражданам покупать боевое оружие

Власти Аргентины запретят гражданам покупать боевое оружие

Правительство Аргентины запретит гражданским лицам покупать боевое огнестрельное оружие. 

Как передает Report, об этом сообщил президент Аргентины Маурисио Макри.

"Мы полностью запретим боевое оружие. Сегодня закон позволяет покупать оружие, которое способно пробить бронежилеты и бронированные двери. Это идет на пользу только мафии и преступникам".

По словам президента, гражданским лицам будет запрещено покупать или ввозить боевое оружие, носить его с собой или хранить в доме, а также изготовлять его.

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