Власти Афганистана проводят переговоры с талибами в Исламабаде

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Дипломатические источники в Пакистане рассказали Би-би-си, что в Исламабаде с визитом находится заместитель министра иностранных дел Афганистана, который прибыл на переговоры с лидерами талибов, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Пакистанские чиновники утверждают, что делегация "Талибана" также прибыла в столицу. В составе делегации находится один из бывших министров правительства талибов.

Это очередной раунд неформальных переговоров, периодически проходящих между лидерами талибов и афганскими властями в разных городах по инициативе президента Афганистана Ашрафа Гани Ахмадзая, избранного на этот пост в прошлом году.

Движение "Талибан" захватило власть в Афганистане в 1996 году, однако после терактов в США 11 сентября было свергнуто силами международной коалиции в 2002 году, а в 2003 было официально признано террористической организацией на уровне Совета Безопасности ООН.

Однако талибы продолжают контролировать обширные территории в Афганистане и Пакистане, регулярно совершая нападения на военнослужащих и мирных граждан в обеих странах.