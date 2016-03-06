Власти Афганистана признали срыв сроков переговоров с талибами

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Мирные переговоры между представителями афганского правительства и движения "Талибан" отложены, сообщили афганские СМИ со ссылкой на заместителя пресс-секретаря главы исполнительной власти Афганистана Джавида Фейсала, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Прямые мирные переговоры между правительством Афганистана и талибами отложены на неделю или две, после того как талибы отказались от участия в переговорах. Но переговоры, скорее всего, начнутся с некоторым запозданием, несмотря на то, правительство полностью к ним готово", - сказал Фейсал.

По его словам, члены четырехсторонней координационной группы (QCG), в которую входят представители США, Китая, Пакистана и Афганистана, заняты организацией прямых переговоров между афганским правительством и группой талибов.

Фейсал добавил, что члены QCG работают также над тем, чтобы установить основную причину задержки, настаивая на том, что она не была вызвана афганским правительством.

Прямые переговоры представителей правительства Афганистана и "Талибана" должны были начаться на следующей неделе в Исламабаде.