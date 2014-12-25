Власти Афганистана планируют построить новую столицу - Новый Кабул

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Афганистан готовится отстроить современную столицу - Новый Кабул. Как сообщает Report cо ссылкой на агентство "Хаама-пресс", об этом заявил заместитель председателя неправительственной организации Kabul New City Development Эльхам Омар Хотаки.

По его словам, строители ожидают лишь согласия президента, чтобы приступить к работе.

Новый Кабул будет возведен по соседству с существующим на территории между кабульским аэропортом Хаджи-Раваш и аэродромом в Баграме.

По словам Хотаки, компания подписала пять соглашений со строительными фирмами на возведение первых 55 жилых зданий. По плану, площадь нового города будет вдвое больше нынешнего, и достигнет 740 квадратных километров. На этой территории разместятся 600 тыс. домов.

Всего Новый Кабул предполагается отстроить за 15 лет. В нем будут проживать примерно 2,5 млн. человек. В нынешней столице, которой суждено стать Старым Кабулом, обитают, по оценкам, от 5 до 6 млн. человек, в то время как он рассчитан на один миллион.

Реализация проекта обойдется, по оценкам, в 80 млрд. долларов.