Зеленский: Определены сроки окончательной зачистки Купянска от российских военных

Сроки окончательной зачистки города Купянска в Харьковской области Украины от российских военных уже определены.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября во время встречи с группой журналистов в своем кабинете.

"В Купянске остаются до 60 российских военнослужащих. Операция по зачистке продолжается. Мы все зачистим. На самом деле даты уже определены - они обсуждены на Ставке. Пока не будем раскрывать деталей", - сказал украинский лидер, не раскрыв деталей о текущей ситуации в Купянске.