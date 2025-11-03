Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Зеленский: Определены сроки окончательной зачистки Купянска от российских военных

    • 03 ноября, 2025
    • 22:24
    Зеленский: Определены сроки окончательной зачистки Купянска от российских военных

    Сроки окончательной зачистки города Купянска в Харьковской области Украины от российских военных уже определены.

    Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября во время встречи с группой журналистов в своем кабинете.

    "В Купянске остаются до 60 российских военнослужащих. Операция по зачистке продолжается. Мы все зачистим. На самом деле даты уже определены - они обсуждены на Ставке. Пока не будем раскрывать деталей", - сказал украинский лидер, не раскрыв деталей о текущей ситуации в Купянске.

    Владимир Зеленский Украина российско-украинская война
    Ukrayna Kupyansk şəhərindən Rusiya ordusunu çıxarmağa hazırlaşır

