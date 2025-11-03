Зеленский: Определены сроки окончательной зачистки Купянска от российских военных
- 03 ноября, 2025
- 22:24
Сроки окончательной зачистки города Купянска в Харьковской области Украины от российских военных уже определены.
Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября во время встречи с группой журналистов в своем кабинете.
"В Купянске остаются до 60 российских военнослужащих. Операция по зачистке продолжается. Мы все зачистим. На самом деле даты уже определены - они обсуждены на Ставке. Пока не будем раскрывать деталей", - сказал украинский лидер, не раскрыв деталей о текущей ситуации в Купянске.
