Ukrayna Kupyansk şəhərindən Rusiya ordusunu çıxarmağa hazırlaşır
Digər ölkələr
- 03 noyabr, 2025
- 22:02
Rusiya ordusundan Xarkov vilayətinin Kupyansk şəhərinin son təmizlənməsi tarixləri artıq müəyyən edilib.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski noyabrın 3-də kabinetində bir qrup jurnalistlə görüşündə bildirib.
"Kupyanskda 60-a qədər rus hərbçisi qalır. Təmizləmə əməliyyatı davam edir. Hər şeyi təmizləyəcəyik. Əslində, tarixlər müəyyən edilib. Onlar Qərargahda müzakirə olunub. Hələlik detallarını paylaşmayacağıq", - deyən Ukrayna Prezidenti Kupyanskda vəziyyət barədə başqa məlumat verməyib.
Son xəbərlər
22:48
BMT TŞ-yə sədirlik Syerra-Leoneyə keçibDigər ölkələr
22:31
NBC: ABŞ-də demokratlar Pelosinin siyasətdən getməsinə hazırlaşırDigər ölkələr
22:22
İraqın Baş naziri xarici qoşunların gələn il ölkədən çıxarılmasını gözləyirDigər ölkələr
22:16
Ermənistan prezidenti BMT sammitində iştirak etmək üçün Qətərə səfər edibRegion
22:12
Kaxaber Sxadadze: "Qəbələ" klubu öz oyununun nəticəsini görəcək"Futbol
22:04
Sumqayıtda gənc cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi keçiriləcəkFərdi
22:02
Ukrayna Kupyansk şəhərindən Rusiya ordusunu çıxarmağa hazırlaşırDigər ölkələr
21:57
ABŞ-da Halloində terror törətmək istəyən İŞİD tərəfdarları saxlanılıbDigər ölkələr
21:45