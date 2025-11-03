İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Ukrayna Kupyansk şəhərindən Rusiya ordusunu çıxarmağa hazırlaşır

    Digər ölkələr
    • 03 noyabr, 2025
    • 22:02
    Ukrayna Kupyansk şəhərindən Rusiya ordusunu çıxarmağa hazırlaşır

    Rusiya ordusundan Xarkov vilayətinin Kupyansk şəhərinin son təmizlənməsi tarixləri artıq müəyyən edilib.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski noyabrın 3-də kabinetində bir qrup jurnalistlə görüşündə bildirib.

    "Kupyanskda 60-a qədər rus hərbçisi qalır. Təmizləmə əməliyyatı davam edir. Hər şeyi təmizləyəcəyik. Əslində, tarixlər müəyyən edilib. Onlar Qərargahda müzakirə olunub. Hələlik detallarını paylaşmayacağıq", - deyən Ukrayna Prezidenti Kupyanskda vəziyyət barədə başqa məlumat verməyib.

    Volodimir Zelenski Kupyansk
    Зеленский: Определены сроки окончательной зачистки Купянска от российских военных

    Son xəbərlər

    22:48

    BMT TŞ-yə sədirlik Syerra-Leoneyə keçib

    Digər ölkələr
    22:31

    NBC: ABŞ-də demokratlar Pelosinin siyasətdən getməsinə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    22:22

    İraqın Baş naziri xarici qoşunların gələn il ölkədən çıxarılmasını gözləyir

    Digər ölkələr
    22:16

    Ermənistan prezidenti BMT sammitində iştirak etmək üçün Qətərə səfər edib

    Region
    22:12

    Kaxaber Sxadadze: "Qəbələ" klubu öz oyununun nəticəsini görəcək"

    Futbol
    22:04

    Sumqayıtda gənc cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi keçiriləcək

    Fərdi
    22:02

    Ukrayna Kupyansk şəhərindən Rusiya ordusunu çıxarmağa hazırlaşır

    Digər ölkələr
    21:57

    ABŞ-da Halloində terror törətmək istəyən İŞİD tərəfdarları saxlanılıb

    Digər ölkələr
    21:45

    Ukrayna lideri: Sülh nizamlanmasına dair variantlar ABŞ-nin iştirakı ilə müzakirə edilməlidir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti