Владимир Зеленский обсудил с Китом Келлогом закупки американского оружия

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом и обсудил закупки американского оружия.

Как передает Report со ссылкой на Telegram-канал украинского лидера, встреча прошла 22 сентября в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН.

"Провел встречу со специальным представителем президента США генералом Китом Келлогом. Проинформировал о ситуации на фронте. Также коснулись развития сотрудничества Украины и США, в частности взаимовыгодных соглашений по дронам и закупке американского оружия, которые Украина предложила США", - написал Зеленский.

В сообщении на сайте украинского лидера по итогам встречи отмечается, что Киев заинтересован в том, чтобы заключить такие соглашения с Вашингтоном в ближайшее время. В предыдущий раз Зеленский и Келлог встречались в Киеве 11 сентября.