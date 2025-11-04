Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Создатель игрушек Labubu вошел в десятку богатейших людей Китая

    • 04 ноября, 2025
    • 16:29
    Создатель игрушек Labubu вошел в десятку богатейших людей Китая

    Создатель сети магазинов Pop Mart, известный по игрушкам Labubu, Ван Нин вошел в десятку самых богатых миллиардеров Китая с состоянием в $22,3 млрд.

    Как передает Report, об этом свидетельствует рейтинг Forbes.

    Лидерами списка стали основатель ByteDance (владелец TikTok) Чжан Имин с состоянием $65,5 млрд, глава производителя напитков Nongfu Spring Чжун Шаньшань ($58,7 млрд) и руководитель Tencent (разработчик WeChat) Ма Хуатэн ($52,2 млрд).

    В десятку также вошли глава Xiaomi Лэй Цзюнь ($46,2 млрд), глава компании-разработчика онлайн-игр NetEase Уиллиам Дин ($42,4 млрд), создатель онлайн-платформы Pinduoduo и владельца интернет-магазина Temu Колин Хуан ($37,9 млрд), основатель компании-производителя бытовой техники Midea Group Хэ Сянцзянь ($27,9 млрд), создатель Alibaba Group Джек Ма ($25,7 млрд) и глава автопроизводителя BYD Ван Чуаньфу ($24,5 млрд).

    Замыкает десятку самых богатых миллиардеров Китая создатель игрушек Labubu Ван Нин.

