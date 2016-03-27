​ВКС России уничтожили более 80 террористов в районе Пальмиры за сутки

Баку. 27 Марта. REPORT.AZ/ Воздушно-космические силы России за сутки совершили 40 вылетов в район Пальмиры в Сирии и нанесли удары по 117 объектам боевиков.

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«ВКС России в течение суток совершили 40 самолетовылетов в район Пальмиры и нанесли удары по 117 военным объектам террористов. Уничтожены восемь пунктов управления, 12 опорных пунктов, более 80 террористов, два танка, три артиллерийские установки, восемь единиц автомобильной техники и шесть складов с боеприпасами», — говорится в сообщении.