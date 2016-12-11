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    ВКС нанесли десятки авиаударов по боевикам во время их атаки на Пальмиру

    Уничтожено 11 танков и боевых машин пехоты и более 300 террористов

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В течение ночи при активной поддержке авиации Воздушно-космических сил России сирийские правительственные войска отразили все атаки террористов на Пальмиру.

    Как передает Report, об этом сообщает Минобороны России.

    "Боевики активно применяли начиненные взрывчаткой автомобили со смертниками, бронетехнику и реактивную артиллерию", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, самолеты ВКС России в течение ночи нанесли 64 воздушных удара по позициям, колоннам и резервам боевиков. По данным оборонного ведомства, уничтожено 11 танков и боевых машин пехоты, 31 оснащенный крупнокалиберными пулеметами автомобиль и более 300 террористов.

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