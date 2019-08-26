Выросло число погибших при столкновении самолёта и вертолёта в Испании - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате столкновения небольшого самолёта с вертолётом на испанском острове Мальорка (автономное сообщество Балеарские острова) выросло до 7 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на газету El Periódico, об этом сообщило в Twitter региональное правительство.

"В 13:35 по местному времени произошла авиационная авария между вертолётом и сверхлёгким самолетом в муниципалитете Инка", - отмечается в публикации.

По данным газеты, в результате погибли 7 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Причины столкновения пока не уточняются.

Стражи порядка начали расследование случившегося.

*** 17:52

Небольшой самолет столкнулся в воскресенье с вертолетом на испанском острове Мальорка (автономное сообщество Балеарские острова).

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Diario de Mallorca.

По ее информации, в результате случившегося погибли не менее трех человек, есть пострадавшие. На месте инцидента работают пожарные. Причины столкновения пока не уточняются.

По данным телеканала Sexta, при аварии погибли пять человек - двое членов экипажа вертолета и трое находившихся на борту самолета.