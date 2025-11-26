Вильнюсский аэропорт закрыт из-за выкатившегося самолета

Вильнюсский международный аэропорт закрыт из-за выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета польской авиакомпании LOT.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил представитель аэропорта Тадас Василяускас.

"Прибывший из Варшавы борт, двигаясь в сторону стоянки, соскользнул с посадочной полосы. Во время инцидента никто не пострадал", - сказал он, отметив, что в результате инцидента никто не пострадал.

ЧП произошло в 13:43 при неблагоприятных погодных условиях. В Вильнюсе обильно идет снег.