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Виктор Орбан: ЕС должен пересмотреть свою внешнюю политику

Виктор Орбан: ЕС должен пересмотреть свою внешнюю политику Если между Россией и Украиной не будет налажен контакт, конфликт может затянуться и усугубиться.
Другие страны
6 сентября 2024 г. 16:43
Виктор Орбан: ЕС должен пересмотреть свою внешнюю политику

Если между Россией и Украиной не будет налажен контакт, конфликт может затянуться и усугубиться.

Как сообщает корреспондент Report из Черноббио, об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил журналистам в кулуарах 50-го юбилейного форума TEHA в Италии.

"В западном общественном мнении широко распространено заблуждение, что сначала нужно разработать мирный план, затем начать переговоры, а потом уже прекращать огонь. Это не так", - сказал он.

Он отметил, что за последние десятилетия следует тенденция того, что сначала стороны прекращают ведение огня, а потом садятся за стол переговоров.

Премьер Венгрии также заявил необходимости для ЕС изменить свою внешнюю политику и вновь призвать стороны к миру.

"Раньше ЕС всегда был настроен на мирные урегулирования конфликтов. Однако сейчас, говорить о позиции ЕС в качестве агитатора к миру не приходится, потому что вся атмосфера в ЕС провоенная. Мне это не нравится, и я не думаю, что это хорошо для Европейского союза", - подчеркнул Орбан.

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Версия на азербайджанском языке Viktor Orban: Aİ xarici siyasətinə yenidən baxmalıdır
Версия на английском языке Orban calls on EU to revise its foreign policy

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