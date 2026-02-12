Виктор Орбан: Экономика ЕС находится в упадке

Сегодняшний неформальный саммит Евросоюза созван по причине упадка европейской экономики.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита в замке Алден Биссен под Брюсселем.

"В Брюсселе говорят, что Европа теряет свою конкурентоспособность. Мы собрались, чтобы обсудить, что нужно сделать, чтобы европейская экономика не находилась в упадке, а снова начала расти и развиваться", - заявил Орбан.

По его словам, ключевым условием экономического восстановления является скорейшее завершение войны в Украине. "Во-первых, война вредна для экономики, поэтому нужно как можно скорее достичь мира. Во-вторых, если у вас есть деньги, и у Евросоюза есть деньги, то не отправляйте их куда-то еще, если они вам нужны. Например, не отправляйте их в Украину", - заявил он.

Орбан также подчеркнул необходимость принятия решений по снижению цен на энергию для поддержки конкурентоспособности европейских компаний. "Это то, что мы должны сделать, все очень просто", - добавил премьер.

Глава венгерского правительства заявил, что каждая страна должна защищать свой суверенитет, как это делает Венгрия, не поддаваясь "ни угрозам, ни шантажу". Таким образом он прокомментировал письмо, направленное ранее на этой неделе правительствам стран ЕС, в котором упоминалась возможность обхода права вето государств-членов союза.