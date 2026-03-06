Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Фридрих Мерц: Германия не хочет повторения в Иране сирийского сценария

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не хочет повторения сирийского сценария в Иране.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

    "Мы не хотим, чтобы здесь (в Иране – ред.) повторился сирийский сценарий", – заявил Мерц.

    По его словам, затяжные боевые действия в Иране могут привести к его развалу, новому миграционному кризису в Европе и длительному экономическому кризису.

    Канцлер призвал лидеров США и Израиля "как можно быстрее создать условия для стабилизации этой страны".

    Мерц заявил, что сейчас влияние кризиса на Ближнем Востоке на экономику Германии является минимальным.

    "Но если этот конфликт продлится дольше, если он распространится на большую часть Ближнего Востока, то, конечно, это может иметь гораздо более далеко идущие последствия", – сказал Мерц.

    В отдельном заявлении канцлер четко дал понять, что Германия разделяет с Израилем и США цель уничтожения иранской ядерной программы. Он добавил, однако, что это не должно привести к распаду всего иранского государства.

    "Бесконечная война не в наших интересах", – резюмировал он.

