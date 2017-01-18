Вид на жительство в России Сноудену продлен до 2020 года

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Вид на жительство в России экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену продлен на три года, до 2020 года.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил представляющий его интересы адвокат Анатолий Кучерена.

По словам правозащитника, в ближайшие годы Сноуден может обратиться за получением гражданства России. Кучерена напомнил, что по законодательству, для получения вида на жительство необходимо прожить в стране не менее пяти лет.

"Но исключительно он сам будет принимать решение об этом", - сказал он.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден передал СМИ документы о программах электронной слежки американского Агентства национальной безопасности, а в июне 2013 года бежал из Соединенных Штатов в Гонконг. Оттуда он вылетел в Москву, чтобы направиться из российской столицы в Эквадор. Однако в итоге он остался на территории России после того, как власти США аннулировали его паспорт.

В 2014 году Сноуден получил вид на жительство в России сроком на три года.