Вице-спикер парламента Словакии допустил возможность выхода из ЕС

Вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии и председатель входящей в правительственную коалицию республики Словацкой народной партии Андрей Данко допустил возможность выхода его страны из Евросоюза.
Как передает
"Они делают из нас простых рабов, - привел портал слова политика. - Если мы должны жить в тюрьме народов, где нормально есть жуков (продукты из насекомых - ред.). Или немцы и французы будут делать то, что хотят, а германский канцлер нам будет говорить: "Эй, если вы не будете слушаться, то мы отберем у вас выплаты из европейских фондов". Так потом мы должны задуматься о возможном выходе из ЕС".
Благополучие Германии, по словам Данко, базируется и на более дешевой словацкой рабочей силе.
"Пусть еще раз германский канцлер позволит себе выступить с угрозой, что если мы не будем слушаться <…>. В то время начнется дискуссия о нашем дальнейшем пребывании в ЕС. Если нас и далее будут считать недееспособными и вести себя по отношению к нам высокомерно, то пусть живут без нас", - сказал Данко.