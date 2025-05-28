Вице-спикер парламента Словакии допустил возможность выхода из ЕС

Вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии и председатель входящей в правительственную коалицию республики Словацкой народной партии Андрей Данко допустил возможность выхода его страны из Евросоюза.

Вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии и председатель входящей в правительственную коалицию республики Словацкой народной партии Андрей Данко допустил возможность выхода его страны из Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Tvnoviny.

"Они делают из нас простых рабов, - привел портал слова политика. - Если мы должны жить в тюрьме народов, где нормально есть жуков (продукты из насекомых - ред.). Или немцы и французы будут делать то, что хотят, а германский канцлер нам будет говорить: "Эй, если вы не будете слушаться, то мы отберем у вас выплаты из европейских фондов". Так потом мы должны задуматься о возможном выходе из ЕС".

Благополучие Германии, по словам Данко, базируется и на более дешевой словацкой рабочей силе.

"Пусть еще раз германский канцлер позволит себе выступить с угрозой, что если мы не будем слушаться <…>. В то время начнется дискуссия о нашем дальнейшем пребывании в ЕС. Если нас и далее будут считать недееспособными и вести себя по отношению к нам высокомерно, то пусть живут без нас", - сказал Данко.