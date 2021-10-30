Вице-президенту США сделали бустерную прививку от коронавируса

Вице-президент США Камала Харрис была ревакцинирована от нового коронавируса препаратом компании Moderna.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
Харрис сделали третью (бустерную) прививку в Белом доме. Она призвала сограждан вакцинироваться от коронавируса. "Как мы заявляли с самого начала, это безопасно и бесплатно", - сказала вице-президент США.
Первую дозу вакцины от Moderna Харрис получила в конце декабря 2020 года, вторую - в конце января.
Президент США Джо Байден был ревакцинирован в конце сентября. Он получил третью дозу вакцины американской компании Pfizer и германской BioNTech.