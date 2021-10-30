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Вице-президенту США сделали бустерную прививку от коронавируса

Вице-президенту США сделали бустерную прививку от коронавируса Вице-президент США Камала Харрис в субботу была ревакцинирована от нового коронавируса препаратом компании Moderna.
Другие страны
30 октября 2021 г. 22:36
Вице-президенту США сделали бустерную прививку от коронавируса
Камала Харрис

Вице-президент США Камала Харрис была ревакцинирована от нового коронавируса препаратом компании Moderna.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Харрис сделали третью (бустерную) прививку в Белом доме. Она призвала сограждан вакцинироваться от коронавируса. "Как мы заявляли с самого начала, это безопасно и бесплатно", - сказала вице-президент США.

Первую дозу вакцины от Moderna Харрис получила в конце декабря 2020 года, вторую - в конце января.

Президент США Джо Байден был ревакцинирован в конце сентября. Он получил третью дозу вакцины американской компании Pfizer и германской BioNTech.

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