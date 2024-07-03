Вице-президент Венесуэлы получила травму при падении дерева

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес получила серьезную травму в результате падения дерева в штате Сукре, когда она помогала населению, пострадавшему от урагана "Берил".

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес получила серьезную травму в результате падения дерева в штате Сукре, когда она помогала населению, пострадавшему от урагана "Берил".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в прямом эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Она остановилась под деревом, когда сильнейший порыв ветра повалил несколько деревьев, и получила серьезную травму", - указал Мадуро. Он сообщил, что Родригес "находится в сознании, она сильная и скоро выздоровеет".

В результате наводнения, вызванного ураганом "Берил", в Куманакоа погибли два человека, пятеро пропали без вести, заявил министр внутренних дел страны Ремихио Себальос телеканалу Venezolana de Televisión.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США ранее сообщил, что ураган "Берил", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной, пятой категории. По его данным, максимальная скорость порывов ветра достигает 71 м/с, что соответствует пятой категории по шкале Саффира - Симпсона, которая характеризует ураганы максимальной силы.