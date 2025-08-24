О нас

Вице-президент США не исключил введения санкций против России

Другие страны
24 августа 2025 г. 18:46
Россия проявляет гибкость в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, США добросовестно ведут переговорный процесс.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC News.

"Полагаю, что Россия пошла на значительные уступки президенту [США Дональду] Трампу. На самом деле, впервые за 3,5 года они проявили гибкость в своих основных требованиях. Мы стараемся вести как можно больше переговоров как с русскими, так и с украинцами, чтобы прекратить кровопролитие", - отметил он.", - сказал Вэнс.

При этом он заявил, что США не исключают введение санкций в отношении РФ в будущем, но эти решения будут приниматься на индивидуальной основе.

Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin vitse-prezidenti Rusiyaya qarşı sanksiyaların tətbiqini istisna etməyib

