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    Вице-президент Ирака: "пешмерга" не сыграло никакой роли в борьбе с ИГ

    Нури аль-Малики: Эрбиль был бы сдан ИГ, если бы не помощь иракской, иранской и американской авиации

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ "Пешмерга" не сыграло никакой роли в борьбе с террористической группировкой ИГ. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики.

    "Масуд Барзани (глава автономии на севере Ирака – ред.) – мечтатель… официальные границы стран рисуются кровью, он знает, что "пешмерга" не сыграла никакой роли в борьбе с ИГ, что Эрбиль был бы сдан ИГ, если бы не помощь иракской, иранской и американской авиации. У них нет реальной силы", — заявил аль-Малики в интервью РИА Новости.

    Статус автономии на севере Ирака  закреплен в конституции страны 2005 года. 25 сентября там планируется провести  референдум об отделении от Ирака.

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