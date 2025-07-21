Вице-президент Индии подал в отставку

Вице-президент Индии Джагдип Дханкхар подал в отставку.

Вице-президент Индии Джагдип Дханкхар подал в отставку.

Как сообщает Report, соответствующее заявление он распространил через свою пресс-службу.

"Чтобы акцентировать внимание на здоровье и следовать рекомендациям врачей, я подаю в отставку с должности вице-президента Индии", - сказал Дханкхар, выразив благодарность президенту, премьер-министру, парламенту и Кабинету министров за совместную работу.

Отметим, что в августе Дханкхару исполнится 74 года. Он вступил в должность вице-президента в августе 2022 года. Недавно политик перенес операцию ангиопластики в Институте медицинских наук Всей Индии в Дели.

Вице-президент Индии избирается непрямым тайным голосованием членами коллегии выборщиков, состоящей из представителей обеих палат парламента. Срок полномочий - пять лет.