Вице-президент Афганистана потребовал признать сопротивление талибам

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента, написал письмо в немецкую газету
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, после взятия войсками талибов Кабула Салех бежал в единственную неподконтрольную им провинцию Панджшер к северо-востоку от Кабула и заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. Лидером действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд - сын покойного главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда.
"Решение ситуации в Афганистане все еще есть. Пригрозить Пакистану конкретными санкциями, потребовать политического урегулирования, признать и политически поддержать Национальное сопротивление в Панджшере", - написал Салех в письме.
Он раскритиковал действия бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, покинувшего страну после взятия талибами Кабула, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню".
"Бывший президент Гани мог бы остаться и ответить на зов земли. Даже если бы талибы захватили его, его тело было бы в тюрьме, а душа свободна. Теперь его тело свободно. Его душа навсегда прикована цепями до самого конца", - заявил афганский вице-президент.