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Вице-президент Афганистана потребовал признать сопротивление талибам

Вице-президент Афганистана потребовал признать сопротивление талибам Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента, написал письмо в немецкую газету Spiegel, в котором потребовал поддержать фронт сопротивления движению "Талибан" в Панджшере и раскритиковал действия бывшего пре
Другие страны
30 августа 2021 г. 22:11
Вице-президент Афганистана потребовал признать сопротивление талибам
Амрулла Салех

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента, написал письмо в немецкую газету Spiegel, в котором потребовал поддержать фронт сопротивления движению "Талибан" в Панджшере и раскритиковал действия бывшего президента Ашрафа Гани.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, после взятия войсками талибов Кабула Салех бежал в единственную неподконтрольную им провинцию Панджшер к северо-востоку от Кабула и заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. Лидером действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд - сын покойного главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда.

"Решение ситуации в Афганистане все еще есть. Пригрозить Пакистану конкретными санкциями, потребовать политического урегулирования, признать и политически поддержать Национальное сопротивление в Панджшере", - написал Салех в письме.

Он раскритиковал действия бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, покинувшего страну после взятия талибами Кабула, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню".

"Бывший президент Гани мог бы остаться и ответить на зов земли. Даже если бы талибы захватили его, его тело было бы в тюрьме, а душа свободна. Теперь его тело свободно. Его душа навсегда прикована цепями до самого конца", - заявил афганский вице-президент.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanın vitse-prezidenti "Taliban"a qarşı müqavimət göstərməyə çağırıb

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