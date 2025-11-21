Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Вице-премьеру правительства Башкортостана назначили 13 лет колонии по делу о взятке

    Другие страны
    • 21 ноября, 2025
    • 10:08
    Вице-премьеру правительства Башкортостана назначили 13 лет колонии по делу о взятке

    Вице-премьер правительства Башкортостана Алан Марзаев приговорен к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 560 млн рублей (11,9 млн ман).

    Как передает Report, об этом сообщили в прокуратуре Башкортостана.

    Согласно информации, Ленинский районный суд Уфы установил, что с декабря 2023 года по апрель 2024 года Марзаев через посредника получил от руководства коммерческой фирмы более 37 млн рублей (786 тыс. ман). По версии следствия, чиновник требовал деньги под угрозой воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. За взятку он обещал содействие в заключении и исполнении контрактов на дорожные работы в Уфе, их своевременную оплату, а также общее покровительство.

    Стороны договорились о передаче 10% от суммы каждого государственного контракта. Всего за указанный период было заключено шесть контрактов на сумму свыше 560 млн рублей.

    Суд также назначил Марзаеву штраф в десятикратном размере полученной взятки - более 560 млн рублей, и лишил его права занимать определенные должности в течение 12 лет. В доход государства конфискованы более 37 млн рублей, два жилых дома и земельный участок. Кроме того, чиновник лишен республиканских наград и почетных званий.

