Вице-премьер: Украина рассчитывает на прорыв в вопросе вступления в ЕС

Украина рассчитывает при определенных обстоятельствах в декабре добиться прорыва в вопросе вступления в Европейский союз.

Как передает Report, об этом изданию Politico заявил вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тарас Качка.

По его словам, лидеры стран ЕС могут во время встреч в декабре договориться о шести кластерах (рубежах) выполнения обязательств - юридических шагов на пути приема Киева.

"Можно завершить подготовку к возобновлению работы всех кластеров, если будет придан политический импульс, то все кластеры могут быть закрыты уже к концу этого года", - сказал он.

Вице-премьер надеется, что в Европейском союзе смогут преодолеть позицию Венгрии, которая выступает категорически против приема Украины в сообщество.

"Я верю, что государства-члены найдут решение в декабре", - добавил Качка.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в ЕС невозможно. Он отметил, что "честной сделкой будет предложить Киеву стратегическое партнерство с сообществом".