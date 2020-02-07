Вице-премьер Таиланда извинился перед иностранцами за защитные маски

Вице-премьер и министр здравоохранения Таиланда доктор Анутхин Чанвиракун опубликовал на своем аккаунте в соцсети Facebook извинения за жесткие слова в адрес иностранцев европеоидной наружности, отказавшихся принять из его рук и надеть медицинские маски во время акции по их раздаче на станции бангкокского метро, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Прошу прощения за то, что я вышел из себя из-за поведения нескольких европейцев", - написал вице-премьер.

Отметим, что сегодня во время акции на станции надземного метро "Сиам", раздавая маски прохожим, вице-премьер вдруг разозлился на нескольких белых иностранцев, отказавшихся принять маски из его рук.

"Эти фаранги (белые иностранцы - ред.) ведут себя так, как будто им все равно! Им все равно, что из-за них люди вокруг рискуют (заразиться - ред.)! Таких надо гнать из Таиланда", - кричал А.Чанвиракун, потряхивая пачкой масок, зажатой в руке.

Поступок вице-премьера вызвал широко обсуждение в тайскоязычных и англоязычных соцсетях Таиланда. Многие пользователи осудили поведение министра, однако среди тайских участников соцсетей Facebook, Twitter и Line оказалось немало и тех, кто с ним полностью согласен.