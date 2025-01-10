Власти Польши обвинили спецслужбы РФ во вмешательстве в президентские выборы

Вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский обвинил российские спецслужбы в попытке вмешательства в президентские выборы в стране.

Вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский обвинил российские спецслужбы в попытке вмешательства в президентские выборы в стране.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил в эфире местного телеканала TVN24.

По его словам, польские спецслужбы выявили группу, которая была подготовлена Главным разведывательным управлением России.

"За последние дни была идентифицирована очередная российская группа, ее цель - влиять на польские выборы. В задачи группы входила вербовка лиц, которые распространяли бы дезинформацию", - сказал политик.

Напомним, что президентские выборы в Польше назначены на 18 мая, избирательная кампания стартует 15 января.