Вице-премьер КНР Хэ ​​Лифэн в Париже проведет торговые переговоры с делегацией США

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн 14-17 марта посетит Францию для участия в торгово-экономических переговорах с США.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом сообщили в Министерстве коммерции Китая.

"Две стороны, руководствуясь важными договоренностями, достигнутыми главами двух государств в ходе встречи в Пусане и всех предыдущих телефонных переговоров, проведут консультации по экономическим и торговым вопросам, представляющим взаимный интерес", - сказано в сообщении ведомства.

Ранее Минфин США сообщил о том, что глава ведомства Скотт Бессент 15-16 марта посетит Париж для участия в торгово-экономических переговорах с делегацией Китая.