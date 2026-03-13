Вице-премьер КНР Хэ Лифэн в Париже проведет торговые переговоры с делегацией США
- 13 марта, 2026
- 12:58
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн 14-17 марта посетит Францию для участия в торгово-экономических переговорах с США.
Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом сообщили в Министерстве коммерции Китая.
"Две стороны, руководствуясь важными договоренностями, достигнутыми главами двух государств в ходе встречи в Пусане и всех предыдущих телефонных переговоров, проведут консультации по экономическим и торговым вопросам, представляющим взаимный интерес", - сказано в сообщении ведомства.
Ранее Минфин США сообщил о том, что глава ведомства Скотт Бессент 15-16 марта посетит Париж для участия в торгово-экономических переговорах с делегацией Китая.
