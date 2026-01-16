Вице-премьер Британии прибыл в Украину

Вице-премьер Великобритании Дэвид Лэмми прибыл в Украину с визитом.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

"Сегодня мы совместно проведем Форум столетнего партнерства и обсудим конкретное наполнение будущего сотрудничества Украины и Великобритании. Речь идет о различных направлениях – от экономики и восстановления до образования. И конечно же, с особым акцентом на безопасность", – сообщил Залужный.