Вице-премьер Британии прибыл в Украину
Другие страны
- 16 января, 2026
- 15:00
Вице-премьер Великобритании Дэвид Лэмми прибыл в Украину с визитом.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
"Сегодня мы совместно проведем Форум столетнего партнерства и обсудим конкретное наполнение будущего сотрудничества Украины и Великобритании. Речь идет о различных направлениях – от экономики и восстановления до образования. И конечно же, с особым акцентом на безопасность", – сообщил Залужный.
