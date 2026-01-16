Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Вице-премьер Британии прибыл в Украину

    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 15:00
    Вице-премьер Британии прибыл в Украину

    Вице-премьер Великобритании Дэвид Лэмми прибыл в Украину с визитом.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

    "Сегодня мы совместно проведем Форум столетнего партнерства и обсудим конкретное наполнение будущего сотрудничества Украины и Великобритании. Речь идет о различных направлениях – от экономики и восстановления до образования. И конечно же, с особым акцентом на безопасность", – сообщил Залужный.

    Дэвид Лэмми Валерий Залужный Украина Великобритания визит вице-премьера Британии в Киев
    Böyük Britaniya Baş nazirinin müavini Ukraynadadır

    Последние новости

    15:42

    В Азербайджане могут увеличить налог на имущество для нежилых помещений

    Милли Меджлис
    15:38

    Пезешкиан сообщил Путину о шагах по нормализации обстановки в Иране - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:24

    Суд Армении утвердил запрос прокурора по суду над Кочаряном

    В регионе
    15:11
    Фото

    Анар Гулиев: Многосторонность – самый эффективный подход к глобальным вызовам

    Инфраструктура
    15:03

    Посол: Литва будет представлена делегацией на WUF13 в Баку

    Внешняя политика
    15:00

    Вице-премьер Британии прибыл в Украину

    Другие страны
    14:58

    В Грузии задержали 16 членов радикальной неонацистской группировки

    В регионе
    14:50

    Nikkei: Азербайджан модернизирует логистическую инфраструктуру для развития транспортных маршрутов

    Внешняя политика
    14:38

    Самвела Карапетяна снова перевезли из дома в изолятор СНБ

    В регионе
    Лента новостей