    Böyük Britaniya Baş nazirinin müavini Ukraynadadır

    Digər ölkələr
    • 16 yanvar, 2026
    • 15:04
    Böyük Britaniya Baş nazirinin müavini Ukraynadadır

    Böyük Britaniya Baş nazirinin müavini Devid Lemmi Ukraynaya səfərə gəlib.

    "Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Böyük Britaniyadakı səfiri Valeri Zalujnı məlumat verib.

    "Bu gün biz birgə Yüzillik Tərəfdaşlıq Forumunu keçirəcəyik və Ukrayna ilə Böyük Britaniya arasında gələcək əməkdaşlığın konkret məzmununu müzakirə edəcəyik. Söhbət iqtisadiyyat və bərpadan təhsilə qədər müxtəlif istiqamətlərdən gedir. Və əlbəttə ki, təhlükəsizliyə xüsusi diqqət yetirərək", - deyə Zalujnı bildirib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Böyük Britaniya
