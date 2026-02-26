ETSN kollektivi Xocalı soyqırımı qurbanlarını anıblar
Daxili siyasət
- 26 fevral, 2026
- 16:51
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) kollektivi Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib.
"Report" xəbər verir ki, Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə əlaqədar nazirliyin kollektivi faciə qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib.
Onlar abidənin önünə gül dəstələri düzərək faciə qurbanlarının xatirəsini anıblar.
