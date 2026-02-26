İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Daxili siyasət
    • 26 fevral, 2026
    • 16:51
    ETSN kollektivi Xocalı soyqırımı qurbanlarını anıblar

    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) kollektivi Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib.

    "Report" xəbər verir ki, Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə əlaqədar nazirliyin kollektivi faciə qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib.

    Onlar abidənin önünə gül dəstələri düzərək faciə qurbanlarının xatirəsini anıblar.

