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    Вице-премьер Болгарии объявил об отставке на фоне протестов

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Вице-премьер Болгарии по экономической и демографической политике Валерий Симеонов заявил, что покидает свой пост.

    Как передает Report, заявление политика сделано на фоне продолжающихся в течение нескольких недель демонстраций с требованием к нему освободить эту должность.

    «Я чётко понимаю, что проводится медийная кампания, которая выгодна определённым политическим силам», — цитирует его Sofia Globe.

    Протесты в Болгарии начались после того, как Симеонов оскорбительно высказался об участницах митинга матерей детей-инвалидов.

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