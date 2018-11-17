Вице-премьер Болгарии объявил об отставке на фоне протестов

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Вице-премьер Болгарии по экономической и демографической политике Валерий Симеонов заявил, что покидает свой пост.

Как передает Report, заявление политика сделано на фоне продолжающихся в течение нескольких недель демонстраций с требованием к нему освободить эту должность.

«Я чётко понимаю, что проводится медийная кампания, которая выгодна определённым политическим силам», — цитирует его Sofia Globe.

Протесты в Болгарии начались после того, как Симеонов оскорбительно высказался об участницах митинга матерей детей-инвалидов.