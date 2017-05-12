 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вице-председатель сената Пакистана пострадал во время взрыва в Белуджистане, унесшего жизни 25 человек - ОБНОВЛЕНО

    Кортеж высокопоставленного политика был подорван, когда он возвращался с мероприятия© Ria.ru

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В результате  подрыва кортежа вице-председателя сената Пакистана Маулана Абдул Гафур Хайдери погибли по меньшей мере 25 человек, 35 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на tribune.com.pk. 

    ***14:41

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Вице-председатель сената Пакистана Маулана Абдул Гафур Хайдери пострадал при взрыве в провинции Белуджистан, пятеро человек погибли, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Взрыв произошел в округе Мастунг. Кортеж высокопоставленного политика, предположительно, был подорван, когда он возвращался с мероприятия.

    Хайдери госпитализирован в ближайшую клинику.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi