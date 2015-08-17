Вице-мэр Тяньцзиня: Цианид натрия распространен на площади 100 тыс. кв. метров

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ После взрыва в китайском Тяньцзине на складе логистической компании "Жуйхай" цианид натрия распространен на площади 100 тыс. кв. м. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции вице-мэр города Хэ Шушань.

"Около 700 тонн цианида распространено на территории 100 тыс. кв. метров", - цитируют Центральное китайское телевидение заявление заместителя градоначальника. По его словам, взрывами были повреждены 18 тыс. контейнеров, из которых в 1800 содержались высокотоксичные химикаты.