Вице-мэр одного из городов Китая погиб, выпав из окна

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Вице-мэр города Тайцан в китайской провинции Цзянсу Чжу Ваньли разбился насмерть в новогоднюю ночь, выпав из окна жилого здания, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Тело Чжу Ваньли обнаружили на утро после наступления Нового года на парковке возле дома полицейские, прибывшие по вызову.

Как сообщила семья мужчины, в последнее время он чувствовал себя "нехорошо". Другие подробности не сообщаются. Ведется дальнейшее расследование.