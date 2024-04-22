Вице-канцлер ФРГ выступил за расширение военной промышленности страны

Берлину следует взять на себя инициативу в предоставлении дальнейшей помощи Киеву и расширить военную промышленность.

Берлину следует взять на себя инициативу в предоставлении дальнейшей помощи Киеву и расширить военную промышленность.

Как передает Report, об этом на фоне одобрения Конгрессом США нового пакета помощи Украине в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

"Мы должны увеличить масштабы военной промышленности в Германии", - сказал Хабек. "По сути, нам придется сделать то же, что мы сделали с энергоснабжением, с производством вооружений», - подчеркнул он. Если Украине нужно оружие и боеприпасы, то Киев, по его мнению, должен их получить. Если страна больше не будет в этом нуждаться, то, как полагает министр, их может использовать Бундесвер. "Поэтому нам нужно быстрее расширяться и производить больше", - подчеркнул Хабек.

В то же время вице-канцлер дал понять, что не разделяет мнение некоторых политиков о том, что Германия делает достаточно в вопросе поддержки Киева и теперь настала очередь других партнеров в Европе.