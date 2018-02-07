Вице-главу Европарламента уволили за некорректное высказывание в отношении коллеги

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Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Депутаты Европарламента (ЕП) на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге большинством голосов проголосовали за лишение поста вице-председателя ассамблеи поляка Рышарда Чарнецкого за допущенное им некорректное высказывание в адрес коллеги-европарламентария также из Польши Розы Тун, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

За соответствующее предложение лидеров политических групп ассамблеи проголосовали 447 депутатов ЕП, против - 196. Данная процедура применяется ЕП впервые.

В эфире немецко-французского телеканала Arte Р.Тун обвинила правящую партию Польши в отходе от демократических принципов.

В ответ на это Р.Чарнецкий, комментируя высказывания Тун, заявил в интервью порталу niezalezna.pl, что "госпожа Тун выступила в роли доносителя на собственную страну". По словам депутата, "во время Второй мировой войны у нас были шмальцовники, а сегодня у нас есть Роза Тун и, к сожалению, она вписывается в определенную традицию".

Словом "шмальцовник" (szmalcownik) называли, в частности, людей, которые во время Второй мировой войны шантажировали и требовали денег с евреев, прятавшихся от нацистов.