Вьетнам рассматривает возможность строительства высокоскоростной железной дороги

Вьетнам рассматривает возможность строительства высокоскоростной железной дороги, которая пройдет по всей территории страны с возможной стоимостью до 58,7 млрд долларов США.

Вьетнам рассматривает возможность строительства высокоскоростной железной дороги, которая пройдет по всей территории страны с возможной стоимостью до 58,7 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Министерство транспорта страны в следующем месяце представит Политбюро Компартии предложение о строительстве железной дороги протяженностью 1 545 км, говорится в пресс-релизе правительства.

Отметим, что Вьетнам, региональный производственный центр, наращивает инвестиции в транспортную инфраструктуру для поддержки своей быстрорастущей экономики. Первые два участка общей протяженностью 665 км и общим объемом инвестиций в 24,72 млрд долларов США будут открыты для движения к 2032 году, заявило правительство, добавив, что весь проект будет завершен к 2045-2050 годам.