 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вертолет упал в океан у одного из пляжей Рио-де- Жанейро

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Один человек погиб и трое пострадали в среду в результате падения вертолета в бразильском Рио-де-Жанейро.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Globo.

    По его данным, инцидент произошел у пляжа Барра-да-Тижука, который расположен в западной части города. Вертолет упал в океан в 200 метрах от берега, и течение отнесло его почти на километр, прежде чем спасатели подоспели на помощь.

    57-летний пилот Мурило Сезар ди Кастру Ребеллу погиб. По предварительным данным, он повредил позвоночник при падении и захлебнулся. Другие три человека, находившиеся на борту вертолета, были доставлены в ближайшую больницу.

    Причины ЧП выясняются. По свидетельству очевидцев, перед падением вертолет летел необычно низко, а затем его стало сильно трясти.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi