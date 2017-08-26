Вертолет морских сил самообороны Японии потерпел крушение

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Вертолет SH-60 морских сил самообороны Японии, вероятно, потерпел крушение, на его борту находились четыре человека.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство обороны страны.

По данным агентства, контакт с вертолетом был потерян около 23.00 по местному времени во время учений в проливе Цугару между островами Хонсю и Хоккайдо.

Как отмечает Синьхуа, одного из находившихся на борту удалось спасти. Ведутся поиски еще трех человек.