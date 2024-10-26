О нас

При жесткой посадке Ми-2 в Кировской области РФ погибли трое человек

При жесткой посадке Ми-2 в Кировской области РФ погибли трое человек Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Даровском районе Кировской области России.
Другие страны
26 октября 2024 г. 20:09
При жесткой посадке Ми-2 в Кировской области РФ погибли трое человек

Трое их четырех человек на борту вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Кировской области, погибли.

Как передает Report, об этом сообщили в МЧС России.

Спасатели ведомства проводят на территории региона поисковые работы. К настоящему времени найдены тела трех погибших.

Уточняется, что на борту находились пилот, врач и два фельдшера.

19:58

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Даровском районе Кировской области России.

Как передает Report, об этом 26 октября сообщают российские СМИ со ссылкой на истоники.

Согласно информации, на борту находились четыре человека - пилот и трое медиков, рассказал собеседник.

Сведения о пострадавших уточняются.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiyada helikopter qəzasında 3 nəfər ölüb

Другие новости из категории

Экзитполы: Правящая партия Грузии побеждает на парламентских выборах с 56,1% голосов
Экзитполы: Правящая партия Грузии побеждает на парламентских выборах с 56,1% голосов
26 октября 2024 г. 20:25
Генсек ООН призвал прекратить все военные действия на Ближнем Востоке
Генсек ООН призвал прекратить все военные действия на Ближнем Востоке
26 октября 2024 г. 20:23
Иран заявил, что не оставит без ответа атаку Израиля
Иран заявил, что не оставит без ответа атаку Израиля
26 октября 2024 г. 19:25
Катар выразил обеспокоенность возможными последствиями ударов Израиля по Ирану
Катар выразил обеспокоенность возможными последствиями ударов Израиля по Ирану
26 октября 2024 г. 19:06
Rheinmetall запустил первый оборонный завод в Украине
Rheinmetall запустил первый оборонный завод в Украине
26 октября 2024 г. 18:34
Пять рейсов Flydubai и один Air Arabia вынуждено вернулись в Россию
Пять рейсов Flydubai и один Air Arabia вынуждено вернулись в Россию
26 октября 2024 г. 18:12
ЕС призвал стороны на Ближнем Востоке к максимальной сдержанности
ЕС призвал стороны на Ближнем Востоке к максимальной сдержанности
26 октября 2024 г. 17:47
В Ливане при израильском ударе по центру спасения погиб парамедик
В Ливане при израильском ударе по центру спасения погиб парамедик
26 октября 2024 г. 17:18
Швеция выделяет более 10 млн долларов на гуманитарную помощь Украине
Швеция выделяет более 10 млн долларов на гуманитарную помощь Украине
26 октября 2024 г. 15:49
Хезболлах нанес удар по штабу разведки на севере Израиля
"Хезболлах" нанес удар по штабу разведки на севере Израиля
26 октября 2024 г. 15:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi