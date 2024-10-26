При жесткой посадке Ми-2 в Кировской области РФ погибли трое человек

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Даровском районе Кировской области России.

Трое их четырех человек на борту вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Кировской области, погибли.

Как передает Report, об этом сообщили в МЧС России.

Спасатели ведомства проводят на территории региона поисковые работы. К настоящему времени найдены тела трех погибших.

Уточняется, что на борту находились пилот, врач и два фельдшера.

19:58

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Даровском районе Кировской области России.

Как передает Report, об этом 26 октября сообщают российские СМИ со ссылкой на истоники.

Согласно информации, на борту находились четыре человека - пилот и трое медиков, рассказал собеседник.

Сведения о пострадавших уточняются.