При жесткой посадке Ми-2 в Кировской области РФ погибли трое человек

Трое их четырех человек на борту вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Кировской области, погибли.
Как передает Report, об этом сообщили в МЧС России.
Спасатели ведомства проводят на территории региона поисковые работы. К настоящему времени найдены тела трех погибших.
Уточняется, что на борту находились пилот, врач и два фельдшера.
19:58
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Даровском районе Кировской области России.
Как передает Report, об этом 26 октября сообщают российские СМИ со ссылкой на истоники.
Согласно информации, на борту находились четыре человека - пилот и трое медиков, рассказал собеседник.
Сведения о пострадавших уточняются.