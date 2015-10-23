​Вертолет испанских ВВС потерпел крушение в Атлантическом океане

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Вертолет ВВС Испании, направлявшийся из Мавритании на Канары, потерпел крушение в Атлантическом океане. Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом говорится в заявлении минобороны Испании.

На борту воздушного судна находились три человека - два пилота и механик. Их судьба неизвестна, пока они считаются пропавшими без вести.

По данным испанских властей, инцидент произошел в 450 км от авиабазы Гандо, расположенной на острове Гран-Канария.

О причинах крушения не сообщается. Ведется расследование.

На место крушения был направлен марокканский спасательный вертолет.