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    ​Вертолет испанских ВВС потерпел крушение в Атлантическом океане

    На борту воздушного судна находились три человека - два пилота и механик

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Вертолет ВВС Испании, направлявшийся из Мавритании на Канары, потерпел крушение в Атлантическом океане. Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press,  об этом говорится в заявлении минобороны Испании.

    На борту воздушного судна находились три человека - два пилота и механик. Их судьба неизвестна, пока они считаются пропавшими без вести.

    По данным испанских властей, инцидент произошел в 450 км от авиабазы Гандо, расположенной на острове Гран-Канария.

    О причинах крушения не сообщается. Ведется расследование.

    На место крушения был направлен марокканский спасательный вертолет. 

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